Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали на Олимпиаде серебро в академической гребле. Первыми финишировали спортсменки из Новой Зеландии, третьими — из Канады.

Также российский пловец Климент Колесников стал бронзовым призером в заплыве вольным стилем на сто метров.

В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России на 4-м месте. В первой тройке Китай, США и Япония.