Россиянки перед матчем на регби-7 на Олимпиаде не стали вставать на колено в поддержку движения против расизма. Это сделали их соперницы из Великобритании, которые выиграли на этой встрече со счетом 14:12.

Начальник команды Алексей Грамотнев сказал, что сборная уважает все расы, но у них другой взгляд на эти вещи и в сборной не считают обязательными подобные акции.