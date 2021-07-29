Сенаторы США пригрозили заблокировать кандидатов на госпосты, если не будет новых санкций против «Северного потока-2»

Американские сенаторы пригрозили заблокировать кандидатов на госпосты, если не будет новых санкций против «Северного потока-2». Газопровод из России в Германию «напрямую наносит ущерб интересам национальной безопасности США и союзников», — говорится в письме двенадцати республиканцев из Банковского комитета Сената.

Ранее власти США и Германии пришли к соглашению, согласно которому Вашингтон не будет вводить новых санкций в отношении проекта. При этом Украина, в обход которой идет труба, получит финансовую помощь.