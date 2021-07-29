Компания Netflix обязала актеров и сотрудников, занятых в съемках, сделать прививки от коронавируса. Как пишут голливудские издания, исключения будут сделаны на основании медицинских показаний, в связи с возрастом или религиозными убеждениями.

Netflix стала первой крупной киностудией, которая ввела такие правила.