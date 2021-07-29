Издание «Кавказский узел» пишет о похищении чеченского блогера после критики местных властей. В частности, Аюб Вахаевич выразил недовольство обязательной вакцинацией. Издание ссылается на другого блогера, Тумсо Абдурахманова, который известен критикой в адрес руководства Чечни и живет в Польше.