Президент Франции Эмманюэль Макрон пожаловался в полицию на рекламные щиты, на которых он показан в образе Адольфа Гитлера. На нескольких рекламных щитах в районе города Тулон на юге страны его изобразили в нацистской форме, с характерными усами и с аббревиатурой названия его партии, буквы которой расположены в форме свастики.

Каждый щит сопровождался надписью «Подчиняйся и прививайся» — имеются в виду так называемые санитарные пропуска вакцинированных от ковида, которые заработают в стране для всех совершеннолетних с сентября и без которых станет фактически невозможно пользоваться транспортом и общественными местами.

Прокуратура Тулона возбудила дело о клевете. Автору фотоколлажа грозит штраф до 12 тысяч евро.