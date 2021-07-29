В апелляционном суде сегодня проверят законность продление ареста Сергея Фургала

В апелляционном суде сегодня проверят законность продление ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Бывший губернатор Хабаровского края будет участвовать в заседании по видео-конференц-связи. Жалоба подана на решение Мосгорсуда, ее подготовили адвокаты. Сергей Фургал находится под стражей больше года, поэтому рассмотрение ходатайства следствия прошло в Мосгорсуде. На данный момент предварительное расследование по делу уже завершено. Согласно материалам следствия, бывший губернатор был организатором преступной группы, которую обвиняли в покушении на убийство и в убийстве предпринимателей. По версии Следственного комитета, решения о совершении преступлений связаны с продвижением коммерческих интересов Сергея Фургала и его соучастников. В подтверждение сторона обвинения приводит показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых.

Сергей Фургал был задержан год назад в Хабаровске и этапирован в Москву, где его заключили под стражу.