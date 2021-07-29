Экономика России вернулась к доковидным уровням – в Минэкономразвития отчитались о росте ВВП. При этом доходы населения все еще отстают от показателей докризисного времени, следует из доклада Росстата.

Снижение на несколько процентов реальных располагаемых доходов россиян в начале года сменилось ростом – во втором квартале они увеличились почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ставшим низшей точкой падения доходов в пандемию. Но этот показатель по-прежнему ниже уровня соответствующего периода доковидного 2019 года, отчасти это объясняется высокой инфляцией. Экономисты считают, что к концу года доходы наверстают разрыв. Что касается расходов россиян во втором квартале, то они по сравнению с ситуацией прошлого года выросли почти на треть. Между тем, Минэкономразвития отчитывается о выходе на допандемийный уровень ВВП, одного из ключевых показателей состояния экономики. По сравнению с прошлым годом – скачок уверенный: плюс 10%, но показатели четвертого, «докризисного», квартала 2019-го — превышает незначительно: всего на одну десятую процента. ВВП подталкивает внутренний спрос, который в том числе растет вслед за восстановлением рынка труда. На этом фоне десятый месяц подряд снижается уровень безработицы.

Согласно поручению президента, к концу года правительство должно добиться снижения безработицы до докризисных показателей.