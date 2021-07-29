Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 м вольным стилем с результатом 47,44 секунды

Российский пловец Климент Колесников завоевал бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 47,44 секунды. Золото досталось американцу Калебу Дресселу, серебро – австралийцу Кайлу Чалмерсу. Медаль Колесникова для россиян стала 25-й в копилке этих игр, в общекомандном зачете мы удерживаем 4-ю строчку после Китая, США и Японии.

На Олимпийских Играх в Токио разыгрывается 17 комплектов наград. Россия может пополнить командную копилку. Российским гимнасткам предстоит разыграть медали в личном многоборье. В квалификации лучший результат показала Симона Байлз, однако после командного турнира она заявила, что не может продолжать участие в Играх из-за личных проблем. Ангелина Мельникова и Владислава Уразова закончили прикидку с четвертой и пятой суммой баллов и вполне могут претендовать на медали. Инна Дериглазова осталась второй в личных соревнованиях рапиристок, однако вместе с Ларисой Коробейниковой, которая завоевала бронзу она составит основу мощной связки для командного турнира. Важнейший для себя матч проведут российские волейболистки. Медалей победитель не получит, однако для дальнейшего продвижения по сетке игра с Китаем будет крайне существенной.

Пока сборная ОКР занимает 4 место в неофициальном командном зачете с семью золотыми медалями. На первое место вышла сборная Китая. У них 14.