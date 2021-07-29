Власти Израиля планируют вернуть страну в ЮНЕСКО, пишет со ссылкой на источники издание Axios. Рассмотрением этого вопроса, по данным издания, поручил заняться министру иностранных дел новый премьер страны Яир Лапид.

Израиль вышел из организации в 2017-м в знак протеста, после того, как ЮНЕСКО признала старый город Хеврона с находящейся там Пещерой Патриархов «палестинским объектом Всемирного наследия, находящимся под угрозой» — незадолго до этого США вывел из ЮНЕСКО тогдашний президент Дональд Трамп.