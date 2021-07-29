Студия и онлайн-кинотеатр Netflix сделала обязательной вакцинацию от ковида для всех актеров, занятых на съемках сериалов для платформы в США, а также для контактирующего с ними персонала съемочных площадок. Исключения будут делаться только по медицинским и религиозным соображениям.
Netflix стала первым крупным игроком в Голливуде, который пошел на такую меру. Однако накануне вакцинацию для всех своих работающих не на удаленке сотрудников также сделала корпорация Google.
Netflix сделал обязательной вакцинацию от ковида для всех актеров, занятых на съемках сериалов для платформы в США
Студия и онлайн-кинотеатр Netflix сделала обязательной вакцинацию от ковида для всех актеров, занятых на съемках сериалов для платформы в США, а также для контактирующего с ними персонала съемочных площадок. Исключения будут делаться только по медицинским и религиозным соображениям.