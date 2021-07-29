Netflix сделал обязательной вакцинацию от ковида для всех актеров, занятых на съемках сериалов для платформы в США

Студия и онлайн-кинотеатр Netflix сделала обязательной вакцинацию от ковида для всех актеров, занятых на съемках сериалов для платформы в США, а также для контактирующего с ними персонала съемочных площадок. Исключения будут делаться только по медицинским и религиозным соображениям.

Netflix стала первым крупным игроком в Голливуде, который пошел на такую меру. Однако накануне вакцинацию для всех своих работающих не на удаленке сотрудников также сделала корпорация Google.