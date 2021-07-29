Социальная сеть Facebook удвоила чистую прибыль в первом полугодии, следует из ежеквартальной отчетности корпорации. В полтора-два раза выросли и выручка, и прибыль в пересчете на акцию – это стало возможно благодаря доходам от рекламы.

На этом фоне акции Facebook на бирже достигли исторического максимума в $377.