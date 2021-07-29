В Томске восстановлено холодное водоснабжение после аварии, которая затронула тысячи домов. Вчера оказался поврежден участок крупного железобетонного водовода. Помимо частного сектора, без воды остались административные здания, общежития ВУЗов и больницы – туда на это время организовали подвоз воды.