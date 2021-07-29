Сразу в несколько детских садов Иркутска поступили сообщения об угрозе взрывов, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По его данным, сообщения пришли на электронную почту – какому количеству детсадов, сейчас уточняется. Организации проверяют.