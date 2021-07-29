В Баку заявили о новом нарушении перемирия на границе с Арменией со стороны Еревана. По данным азербайджанской стороны, армянские военнослужащие, дислоцированные в Кельбаджарском районе, из автоматов и гранатометов обстреляли позиции азербайджанцев около 2 часов ночи по Москве. Азербайджан открыл ответный огонь. О возможных потерях пока ничего не известно.

Вчера обе стороны также сообщали о перестрелках с несколькими ранеными и убитыми с каждой стороны.