В суде Ростова-на-Дону осудили еще несколько фигурантов дела о массовых беспорядках во Владикавказе прошлой весной. Пятеро подсудимых получили сроки от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет.

Беспорядками суд считает несогласованный митинг 20-го апреля против ковидных ограничений. В понедельник нескольких фигурантов этого дела уже приговорили к срокам от 5 до 5,5 лет.