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07:04, 29 июля 2021

Певице Шакире грозит суд в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов

Певице Шакире грозит суд в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет газета El Pais. По ее данным, после трехлетнего расследования органы юстиции в этой стране заключили, что готовы предъявить ей обвинения на 14,5 млн евро. Речь идет о налогах, предположительно недоуплаченных за заработки с выступлений с 2012-го по 2014-й год, когда певица жила в Барселоне с футболистом Жераром Пике. По испанским законам, после полугода жизни в королевстве любой становится его налоговым резидентом и обязан платить именно там налоги со всех заработков, в том числе зарубежных.
Представители Шакиры это пока не комментируют.


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