Певице Шакире грозит суд в Испании по делу об уклонении от уплаты налогов, пишет газета El Pais. По ее данным, после трехлетнего расследования органы юстиции в этой стране заключили, что готовы предъявить ей обвинения на 14,5 млн евро. Речь идет о налогах, предположительно недоуплаченных за заработки с выступлений с 2012-го по 2014-й год, когда певица жила в Барселоне с футболистом Жераром Пике. По испанским законам, после полугода жизни в королевстве любой становится его налоговым резидентом и обязан платить именно там налоги со всех заработков, в том числе зарубежных.

Представители Шакиры это пока не комментируют.