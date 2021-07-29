Стыковка модулей «Наука» и «Звезда» пройдет сегодня на Международной космической станции.

Стыковочный узел на МКС уже готов для приема многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Специалисты изучили все системы, никаких механических помех в ходе исследования не обнаружено. Готовность экипажа и всех необходимых агрегатов подтверждена. Модуль «Наука» провел финальную коррекцию орбиты по пути к Международной космической станции. Ранее он был выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Скорее всего, у модуля «Науки» будет только одна попытка стыковки с МКС, рассказал агентству РИА член Северо-западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. По его словам, из-за нештатной ситуации в двигательной установке модуля часть топлива смешалась с газом и стала непригодной для использования. То есть его может не хватить для последующих попыток пристыковаться.

Разработка модуля «Наука» началась в 1995 году. Первоначально он должен был войти в состав российского сегмента МКС.