Суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной

Столичный суд приступит сегодня к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной. Её обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.

Ближайшие полгода Алехина проведет под домашним арестом, следует из постановления суда, принятого на предварительных слушаниях.

Алехина и еще ряд фигурантов проходят по так называемому «санитарному делу». Следствие вменяет им призывы к участию в массовых акциях протеста минувшей зимой. В то время в столице из-за плохой эпидемиологической ситуации был введен запрет на проведение подобных мероприятий. В МВД отмечали, что именно из-за этой агитации на протест пришли граждане, которые были заражены коронавирусной инфекцией. Это, в свою очередь создало угрозу массового заболевания.

Если участницу группы Pussy Riot Марию Алехину признают виновной, ей грозит штраф, принудительные работы или лишение свободы сроком до 1 года.

Фигурантами дела также являются соратники политика Алексея Навального Любовь Соболь, Кира Ярмыш, брат Олег Навальный и Олег Степанов.