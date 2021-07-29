К редактору признанного Минюстом иноагентом издания The Insider Роману Доброхотову пришли с обыском

К редактору признанного Минюстом иноагентом расследовательского издания The Insider Роману Доброхотову пришли с обыском. Затем его увезли на допрос по делу о клевете на голландского блогера Макса ван дер Верффа, которого издание обвинило в связях с российскими спецслужбами – пока журналист проходит по нему свидетелем. Доброхотов отметил, что не понимает, какое отношение к делу имели многие вопросы.

Вместе с тем Доброхотов добавил, что сотрудники полиции, по его мнению, в целом вели себя корректно… если не считать изъятых вещей и того, что перед обыском в его квартире выломали дверь.