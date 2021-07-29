Гособвинение запросило 2 года ограничения свободы для соратницы Алексея Навального, юриста Любови Соболь – об этом сообщает ее адвокат Владимир Воронин. Соболь обвиняют в нарушении санитарных норм во время протестов 23 января. Ограничения подразумевают запрет выходить на улицу по ночам, участвовать в массовых мероприятиях, выезжать из своего муниципального образования и необходимость отмечаться в полиции 4 раза в месяц.

Оглашение приговора намечено на 2-е августа. Соболь вину не признает.