Руководство российской делегации обратилось в оргкомитет Олимпиады в связи с вопросом чилийского журналиста

Руководство российской делегации обратилось в оргкомитет Олимпиады в Токио в связи с вопросом чилийского журналиста Себастьяна Намиаса. Тот поинтересовался у теннисиста Даниила Медведева, какого ему выступать в команде, которую все считают мошеннической. В российской делегации это сочли провокацией.

Из-за допинговых санкций россияне на олимпиаде выступают без государственной символики, как команда «Олимпийского комитета России».