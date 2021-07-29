В Москве сегодня стартует тестовое электронное голосование. Жителям города предложат ответить на вопросы о вакцинации, а хакеры попробуют взломать сервис.

Мэрия Москвы таким образом хочет проверить готовность системы перед сентябрьскими выборами, сообщается на сайте администрации. Проголосовать может любой совершеннолетний москвич, имеющий полную учетную запись на портале mos.ru. Горожанам предстоит ответить на вопросы, связанные с обязательной вакцинацией специалистов, работающих с людьми, а также развитием транспортной системы.

Параллельно с голосованием тестировать системы будут и хакеры. Тот, кто сможет найти уязвимое место получит денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, специалисты намерены проанализировать все хакерские атаки по завершении испытаний. Это необходимо для того, чтобы учесть все недостатки системы на предстоящих выборах в Государственную. Думу.

Голосование начнется сегодня в 8 утра и продлится до 8 вечера завтрашнего дня.