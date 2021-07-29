Гособвинение запросило 2 года ограничения свободы юристу Любови Соболь, соратнице оппозиционера Алексея Навального.

Наказание, в случае соответствующего решения суда, будет состоять в том, что Соболь не сможет участвовать в массовых акциях и выходить из дома ночью. Четыре раза в месяц ей предстоит отмечаться в полиции. Кроме того, ей будет запрещено покидать район Москвы, в котором она проживает. Об этом сообщил в своем твиттере адвокат соратницы Алексея Навального Владимир Воронин. Обвинение настаивает на том, что в ходе протестов 23 января их организаторы нарушали антиковидные нормы. По делу проходят брат Навального Олег, участница группы Пусси Райот Мария Алехина, глава признанного властями России иностранным агентом Альянса врачей Анастасия Васильева, бывший координатор прекратившего существование московского штаба Навального (организация признана экстремистской организацией) Олег Степанов и другие.

Дела ряда фигурантов по тому же делу ранее были выделены в отдельное производство.