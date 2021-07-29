Средняя зарплата на Украине обновила исторический максимум, превысив 14300 гривен

Об этом сообщает Государственная служба статистики. В рублевом эквиваленте это почти 39000. Прирост за год составил почти 25%. Больше всего зарабатывают в Киеве – 20000 гривен (56 тысяч рублей), меньше всего – в Кировоградской области – 11 с половиной тысяч гривен (31 тысяча рублей).