Зять и экс-советник экс-президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер объявил об уходе из политики

Теперь он планирует заняться инвестициями. Для этого Кушнер создает компанию под названием Affinity Partners с центральным офисом в Майами и филиалом в Израиле.

Как отмечает агентство Reuters, последние полгода Кушнер провел за написанием мемуаров о своей работе в Белом доме – книга готовится к изданию в начале следующего года.