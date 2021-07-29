ИАТА: объем пассажирских авиаперевозок в мире в июне-2021 на 60% ниже июня-2019

Сильнее пострадали международные перевозки – тут разница доходит до 80%. А вот внутренние рейсы уже уступают по интенсивности всего 22 с небольшим процента.

В России, по данным Росавиации, сокращение спроса на перелеты в июне 2021-го к июню 2019-го составило около 13-ти процентов.