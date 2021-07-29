Участница группы Pussy Riot Анна Кузьминых пожаловалась на угрозы со стороны т.н. «Мужского государства»

В сообществах этой радикальной группировки опубликовали ее адрес и номер телефона – после чего ей стали поступать сообщения с угрозами расправы.

Кузьминых, так же, как и двух других участников группы, Александра Софеева, Марию Алехину и Веронику Никульшину, за последние недели несколько раз подряд подвергали административным арестам, после чего Софеев и Никульшина уехали из страны. Заявила о намерении последовать их примеру и Кузьминых.