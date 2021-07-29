Росстат: ВВП России превысил допандемийный уровень

Российский ВВП, как объявили в Росстате, вырос во втором квартале сразу более чем на 10% год к году. Таким образом, он превысил показатели не только «кризисного» второго квартала 2020-го, но и последнего доковидного 4-го квартала 2019-го – правда, всего на одну десятую процента. Рапортуют и о снижении безработицы – до менее чем 5 процентов в мае.

Чуть менее радужна статистика по реальным располагаемым доходам населения (все доходы минус налоги и прочие обязательные платежи). Они подскочили почти на 7 процентов во втором квартале год к году, но все еще ниже показателей до пандемии, при том что рост зарплат уже начал замедляться.