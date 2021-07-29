Театральный фестиваль «Любимовка» опубликовал шорт-лист

Туда вошли 24 пьесы, сообщает пресс-служба фестиваля. Среди них – произведения московских, питерских, рязанских, казанских, воронежских авторов, а также конкурсантов из Владивостока, Львова, Баку, Софии и других городов. Каждую будут представлять жюри в формате режиссерских читок. В общей сложности в этом году поступило более 750-ти работ.

Фестиваль пройдет в московском театре «Современник» с 3-го по 10-е сентября.

«Любимовка» проходит с 1989-го года, здесь пьесы начинающих авторов оценивают маститые театральные деятели. В свое время на фестивале дебютировали такие авторы, как Иван Вырыпаев, Ксения Драгунская, Василий Сигарев, Евгений Гришковец и братья Пресняковы.