Издательство и автор книги «Люди Путина» отредактируют ее по соглашению с двумя бизнесменами, о которых там идет речь

Это Михаил Фридман и Петр Авен. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвоката Романа Абрамовича на слушаниях в лондонском суде, где тот выступает на одной стороне с Фридманом и Авеном.

На сайте издания HarperCollins в течение 7 дней опубликуют опровержение, также автор книги Кэтрин Белтон извинится за то, что не обратилась за комментарием к бизнесменам, которых обвиняет в связях с КГБ в 80-х.