Московский метрополитен и ГУП Мосгортранс подали иски к профсоюзу работников общественного транспорта

Это передает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу профсоюза Юрия Дашкова.

Поводом для иска о защите деловой репутации стали сообщения профсоюза, что метрополитен и Мосгортранс массово отстраняют от работы сотрудников, не желающих прививаться от ковида. Также от профсоюза требуют отозвать жалобу на принудительную вакцинацию лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову.