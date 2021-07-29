Это передает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу профсоюза Юрия Дашкова.
Поводом для иска о защите деловой репутации стали сообщения профсоюза, что метрополитен и Мосгортранс массово отстраняют от работы сотрудников, не желающих прививаться от ковида. Также от профсоюза требуют отозвать жалобу на принудительную вакцинацию лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову.
Московский метрополитен и ГУП Мосгортранс подали иски к профсоюзу работников общественного транспорта
Это передает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу профсоюза Юрия Дашкова.