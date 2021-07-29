Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио

Они на полторы секунды уступили команде из Новой Зеландии, но опередили канадок.

Эта медаль стала для наших соотечественников 24-й на текущих играх. Сегодня в Токио разыгрывается в общей сложности 17 комплектов наград. Россия продолжает удерживать 4-ю строчку в неформальном общекомандном зачете, уступая Японии, Китаю и США.

Вчера россияне завоевали еще пять медалей. Среди них три серебра и две бронзы. Вторыми в своих дисциплинах стали пловцы в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, а также мужская и женская сборные по баскетболу. Третьи места заняли в личном многоборье гимнаст Никита Нагорный и дзюдоистка Мадина Таймазова.