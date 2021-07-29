Семья убитого президента Гаити покинула страну

Об этом сообщает местная пресса. По ее данным, вдова Жовенеля Моиза, Мартин, вместе с детьми отправится во Флориду, США, где продолжит лечение после ранений, полученных во время нападения на резиденцию мужа.

После убийства президента на Гаити ввели военное положение. По данным властей, в атаке участвовали 26 наемников-колумбийцев, часть из них уже задержаны. Заказчик пока не установлен.