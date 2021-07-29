ООН: раздираемая протестами Мьянма может стать главным рассадником ковида в Юго-Восточной Азии

С таким предупреждением выступил спецдокладчик ООН по правам человека в этой стране Том Эндрюс. Газета Guardian пишет, что в стране застопорилась программа вакцинации, не хватает наборов для тестирования и кислорода для тяжелых больных. В то же время Мьянма граничит с государствами, в которых живет треть населения Земли.

С 1-го февраля военные в этой стране захватили власть из-за несогласия с итогами парламентских выборов. Против недовольных вывели тяжелую технику. Счет погибшим идет на сотни, пропавшим без вести и беженцам – на тысячи.