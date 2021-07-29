Президент США Джо Байден принял в Белом доме лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую

У себя в твиттере он написал, что для него это честь и что США поддерживают демократический выбор белорусов. В свою очередь Тихановская в очередной раз подчеркнула, что белорусская революция не связана с геополитикой, но белорусский суверенитет не может быть предметом торга, и ущемляющие его договоры, подписанные нелегитимным режимом Александра Лукашенко, не имеют силы, а все виновные в насилии над мирными протестующими после прошлогодних президентских выборов должны быть привлечены к ответственности.