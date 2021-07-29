В Москве двух волонтеров кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» арестовали на 5 суток

Об этом сам Кирилл Гончаров рассказал в своем телеграм-канале. Речь идет об Иване Дорофееве и Антоне Сурине – их задержали вместе с Гончаровым 26-го июля во время встречи с избирателями в Дорогомиловском районе. Они пытались распилить болгаркой забор вокруг места, где, по данным Гончарова, идет незаконная стройка. Обоим вменили неповиновение полиции.