Певица Земфира выпустила мини-альбом

Об этом она пишет в своем аккаунте в соцсети Instagram. Называется он «Ах» и состоит всего из четырех песен: одной уже известной, «Гудбай», и трех новых – «Почта», «Мелодрама» и собственно «Ах».

В феврале Земфира выпускала свой первый за 8 лет студийный альбом, «Бордерлайн» — в него вошли 12 песен.