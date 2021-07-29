Швеция достигла нулевой смертности от коронавируса

Последний летальный случай в связи с этой болезнью там зафиксировали 14-го июля. В целом новых случаев ковида в сутки выявляют в последнее время примерно по 500 – это около 6% от максимальных уровней конца 2020-го.

На 9 с небольшим миллионов населения, включая младенцев, в стране уже использовали более 10 млн доз вакцин (то есть 5 млн полных курсов вакцинации).