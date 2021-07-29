Власти Нью-Йорка начнут платить по 100 долларов каждому привившемуся от ковида

Об этом мэрия объявила в своем твиттере. Выплаты стартуют уже завтра, получить их можно будет уже после первой инъекции. Будут ли это «живые» деньги или, к примеру, ваучеры, которые можно будет потратить в определенных магазинах – не уточняется.

Ранее в Нью-Йорке сделали прививки обязательными для муниципальных служащих.