При взрыве в Леверкузене, по данным местных властей, вв воздух мог попасть диоксин и другие опасные вещества

Так считают в Управлении по охране окружающей среды и прав потребителей земли Северный Рейн-Вестфалия. Также там опасаются, что облако дыма после взрыва цистерны на предприятии по переработке отходов принесло в жилые районы полихлорированные бифенилы и соединения фурана – в какой концентрации, пока неизвестно. Прокуратура начала проверку, доступ на место взрыва ограничен.

В результате ЧП есть как минимум двое подтвержденных погибших, судьба еще пяти неизвестна, больше 30 человек пострадали.