Руководитель московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. Лимонова» Ольга Шалина задержана

Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, к активистке просто подошли на улице, потребовали предъявить паспорт и увезли в отделение. Ей вменяют статью КоАП «неповиновение полиции», по которой Шалиной грозит до 15 суток.

Около месяца назад активистку уже арестовывали по аналогичным обвинениям именно на такой срок.