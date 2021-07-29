Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, к активистке просто подошли на улице, потребовали предъявить паспорт и увезли в отделение. Ей вменяют статью КоАП «неповиновение полиции», по которой Шалиной грозит до 15 суток.
Около месяца назад активистку уже арестовывали по аналогичным обвинениям именно на такой срок.
Руководитель московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Э. Лимонова» Ольга Шалина задержана
Об этом рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов. По его словам, к активистке просто подошли на улице, потребовали предъявить паспорт и увезли в отделение. Ей вменяют статью КоАП «неповиновение полиции», по которой Шалиной грозит до 15 суток.