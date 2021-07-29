Мэр города Манавгат близ турецкой Антальи призвал власти объявить регион зоной бедствия из-за бушующих лесных пожаров

В тушении заняты сотни человек, десятки единиц техники и авиация.

Данных о погибших пока не поступало, но число пострадавших уже перевалило за полсотни человек, и ситуацию осложняет ветер. По прогнозам все ближайшие дни в Анталье около 30 градусов ночью, до 40 днем и без осадков.

Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье россиянам не покидать отели без крайней необходимости. В то же время в Ассоциации туроператоров подчеркивают, что пока с массовыми отменами путевок по этому направлению не сталкиваются.