Z Архив новостей новости
5 0 6 0
01:07, 29 июля 2021

Корпорация Google перестанет пускать в свои офисы по всему миру непривитых сотрудников

Об этом написал у себя в блоге ее гендиректор Сундар Пичаи. В то же время конкретных сроков реализации меры он не указывает, ссылаясь на то, что для каждый страны дедлайн будет устанавливаться индивидуально, в зависимости от доступности в ней вакцин. Начать планируют с офисов в США – там речь идет о, цитата, «ближайших неделях».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 350 6 31768 28.07
8читать ;смотреть
Новости

Российские теннисисты обвинили западных журналистов на Олимпиаде в Токио в провокациях Даниил Медведев крайне недоволен высказываниями корреспондента из Чили по поводу формы российских атлетов, он назвал их оскорбительными…

5 64 6 6956
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Важный шаг к победе справедливости Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведёт в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей – хотя правильнее было бы сказать: покрывателей…

5 87 6 10216 22.07
Блоги

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину «Жалоба касается следующих основных групп нарушений: ...крушение самолета авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17 17 июля 2014 г.»...

5 243 6 29147 22.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 64 6 7809 28.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 399 6 57791 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Посол России в США: Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели…

5 92 6 14043 22.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Чти Russia Today твою… Красовский прямо заявил, что столь безумная цифра компенсации морального вреда связана с желанием не дать мне больше распространять хулу на него и на замечательную Russia Today. В связи с этим имею заявить следующее…

5 79 6 12171 28.07
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 123 6 18855 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 47 6 8210 26.07
Интервью Ищем выход…

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Если кто-то кого-то считает братом, нужно ему помогать, а не приковывать к батарее и заставлять жениться. У брата не надо отбирать паспорт, а надо признать его независимость, самостоятельность, помогать ему…

5 148 6 27282 22.07
#слушать 48:18 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 366 6 70915 28.07
Новости

Голландский блогер Макс Ван дер Верфф не исключил, что будет просить политическое убежище в России Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости он сказал, что рассматривает все варианты…

5 55 6 10664
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..

5 109 6 22338 25.07
8читать ;смотреть
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Детская площадка раздора Логика Липской, как и логика тысяч таких как она, проста — я не против всех этих людей с любыми особенностями, пусть себе живут и процветают, но… вдали от меня…

5 138 6 28121 27.07
Блоги

Важные истории объединение независимых журналистов

Горжусь тем, что мой дед был «врагом народа» Роман Анин отвечает бывшему члену ОНК Ионову, который потребовал признать «Важные истории» и самого Анина «иностранными агентами»...

5 291 6 58856 23.07

Популярное за неделю

Новости

Грузинское МВД подтвердило информацию, что российский певец Лев Лещенко посещал Батуми Ранее об этом сообщили в эфире оппозиционного телеканала Мтавари Архи…

5 4 6 132236
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Террор бьет, прежде всего, по своим. Вот точно так же, как в 37-м году Сталин сажал, прежде всего, свою собственную партию, — вот то же самое происходит и в России, только с коммерческим уклоном…

5 28 6 82241 24.07
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3496972
«Первая мировая война»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 4103 25.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 156 6 456590 27.07
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина Геннадий Гудков разгадал новую доктрину Путина «Путин определил, что есть территориальные претензии, и что они могут быть решены каким угодно способом и методом»...

5 36 6 101665 25.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9202359
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4978397

Сегодня в эфире