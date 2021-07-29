Корпорация Google перестанет пускать в свои офисы по всему миру непривитых сотрудников

Об этом написал у себя в блоге ее гендиректор Сундар Пичаи. В то же время конкретных сроков реализации меры он не указывает, ссылаясь на то, что для каждый страны дедлайн будет устанавливаться индивидуально, в зависимости от доступности в ней вакцин. Начать планируют с офисов в США – там речь идет о, цитата, «ближайших неделях».