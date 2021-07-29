Минюст назначил проверку в фонде-организаторе акции «Тотальный диктант»

Как рассказала руководитель диктанта Ольга Ребковец, уведомление они получили 26 июля – ко 2-му августа им надлежит сдать полную отчетность за последний календарный год, всю документацию по всем грантами и субсидиям и тому подобному. В ведомстве при этом ссылаются на необходимость проверки сведений в заявлении от некоего М. Корзухина, с которым Ребковец, по ее словам, незнакома.