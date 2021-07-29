Росстат: реальные располагаемые доходы россиян выросли впервые с начала пандемии

Причем скачок в завершившемся втором квартале составил сразу почти 7% к аналогичному периоду прошлого года, который, наоборот, отметился наибольшим спадом доходов на фоне ковидного экономического кризиса.

Тем не менее, по сравнению со вторым кварталом допандемийного 2019-го доходы все еще ниже – чуть меньше чем на процент. При этом уже замедлился – по данным того же Росстата – рост зарплат – с почти 8% в годовом выражении в апреле до чуть более чем 3% в мае.