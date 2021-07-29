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00:07, 29 июля 2021

Пятый соревновательный день Олимпиады в Токио не принес команде из России ни одной золотой медали

За день россияне выиграли три серебра и две бронзы.

Вторыми оказались мужская и женская команды по баскетболу 3×3, уступившие в финалах Латвии и США, а также пловцы в эстафете кролем 4×200 метров.

Третье место занял гимнаст Никита Нагорный в многоборье и дзюдоистка Мадина Таймазова.

На Олимпийских Играх в Токио разыгрывается 17 комплектов наград. Россия может пополнить командную копилку. Российским гимнасткам предстоит разыграть медали в личном многоборье. В квалификации лучший результат показала Симона Байлз, однако после командного турнира она заявила, что не может продолжать участие в Играх из-за личных проблем. Ангелина Мельникова и Владислава Уразова закончили прикидку с четвертой и пятой суммой баллов и вполне могут претендовать на медали. Инна Дериглазова осталась второй в личных соревнованиях рапиристок, однако вместе с Ларисой Коробейниковой, которая завоевала бронзу она составит основу мощной связки для командного турнира. Важнейший для себя матч проведут российские волейболистки. Медалей победитель не получит, однако для дальнейшего продвижения по сетке игра с Китаем будет крайне существенной.

Пока сборная ОКР занимает 4 место в неофициальном командном зачете с семью золотыми медалями. На первом хозяева — японцы. У них 11.


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