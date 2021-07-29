Последний из живущих членов ГКЧП Олег Бакланов скончался в возрасте 89 лет

Об этом написал в Телеграме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Причины смерти не уточняются.

Бакланов был одним из членов Госкомитета по чрезвычайному положению в августе 1991 года. После провала путча он два года находился под стражей по обвинению в заговоре с целью захвата власти, но позже его амнистировали.

В 80-х Бакланов возглавлял министерство общего машиностроения СССР, руководя ракетно-космической промышленностью страны. На этом посту он, в частности, курировал программу создания сверхтяжелой ракеты «Энергия» и космического челнока «Буран».