В Ростове-на-Дону сегодня продолжится суд по делу в отношении журналиста газеты «Черновик»

Махачкалинский журналист Абдулмумин Гаджиев находится под стражей уже больше двух лет. Его обвиняют в финансировании терроризма. Издание «Черновик», где он работает много лет и пишет на тему религии, сравнивает его дело с преследованием в Москве журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подкинули наркотики. За Гаджиева также вступилась местная пресса, но это не помогло. По данным газеты «Черновик», уголовное преследование Гаджиева основывается на показаниях еще одного фигуранта, бизнесмена из Карачаево-Черкессии Кемала Тамбиева. Однако сам Тамбиев заявил, что дал показания под пытками и отказался от них. Как пишет издание «Кавказский узел», коллеги и друзья Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят в Махачкале пикеты в его поддержку с требованиями освободить журналиста и пресечь практику бездоказательных арестов.

Ранее фигурантам в очередной раз продлили сроки ареста.