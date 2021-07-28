Мэр города Манавгат в турецкой Анталье призвал власти страны объявить его зоной бедствия из-за крупного лесного пожара

Мэр города Манавгат в турецкой провинции Анталье призвал власти страны объявить его зоной бедствия из-за крупного лесного пожара. По его словам, информация о погибших не поступала, однако опасность сохраняется. Самой большой проблемой является продолжающийся ветер.

Ранее глава министерства сельского и лесного хозяйства сообщил, что при пожаре пострадали не менее 53 человек.

Российские туристы пока не жалуются на пожары и не отменяют поездки в Турцию. Об этом сказал «Эху Москвы» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Также сообщается, что все экскурсии в курортных районах Сиде, Соргун и Манавгат приостановлены до нормализации ситуации. Ростуризм рекомендовал россиянам не покидать территорию отелей.